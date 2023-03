Zeven gymnasten van Gymmax naar Aquae Open Cup Aerobic

Bedelers reclamefol­ders klagen drastische verlaging van vergoeding aan: “Dit is niet leefbaar meer”

Komen de reclamefolders binnenkort nog in uw bus terecht? Theo Mannaert en zoon Ludo uit Appels zien het somber in. De bedelers van reclameblaadjes in de ruime regio Dendermonde zagen hun vergoedingen zopas drastisch verlaagd. “En wie wil dit nog voor een habbekrats blijven doen?”, klinkt het. Volgens BD Media gaat het net om “een eerlijker systeem”.