Zeta bestaat vier jaar en organiseert feestweek voor klanten

Geraldine en Jordan openen samen Pop-Up Beevee: “Focus op nightlife voor jongeren”

Geraldine De Landtsheer en Jordan Van Bossche hebben op de Grote Markt in Dendermonde hun eigen Pop-Up bar geopend voor tijdens de zomermaanden. Ze deden dit in een pand dat al voor de coronacrisis leeg stond. De uitbaters focussen vooral op het nachtleven voor jongeren. “Er zijn niet veel dansmogelijkheden hier in de streek, en daar willen wij deze zomer verandering in brengen", vertelt Geraldine.