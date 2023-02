Zes bestuurders krijgen onmiddellijk geldboete nadat ze betrapt worden met gsm achter stuur

Dendermonde Jarige Dendermond­se IJsberen genieten van ijsberen­fes­ti­val bij ijskoud water: “Voor het plezier, de kick én de gezondheid”

De Dendermondse IJsberen organiseerden zondag hun jaarlijkse IJsberenfestival. Liefhebbers van koud zwemwater kwamen daarvoor van over het hele land naar Dendermonde afgezakt. Hun hartje ophalen konden ze volop, want het zwemwater was amper vier graden. “Ideaal verjaardagsgeschenk voor onze vijftigste verjaardag”, klinkt het.