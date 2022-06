Yolien (22) heeft met ‘Grembergse Blomme’ eigen gin op de markt gebracht: “Drie jaar lang aan gewerkt”

Yolien studeerde hotelmanagement en heeft sinds haar zestiende altijd in de horeca gewerkt. Die twee combinaties zorgden er voor dat ze op het idee kwam om zelf een Gin te ontwikkelen en te maken. “Het idee groeide al heel lang en ik heb me goed geïnformeerd bij verschillend mensen om tot het product te komen dat ik nu gekomen ben", klinkt het.

Het is een zoete gin waar onder meer appel in verwerkt zit, maar het volledige recept en ingrediënten zegt ze liever niet en houdt ze geheim. “Ik heb drie jaar lang bezig geweest om de smaken perfect te krijgen alvorens ik het op de markt zou brengen", zegt Yolien. “Ik ben zeer tevreden met het resultaat dat ik nu heb", klinkt het.

De gin kreeg de naam Grembergse Blomme en verwijst uiteraard naar haar gemeente waar ze woont. “Ik heb ook een beetje hiervoor gekozen om de geschiedenis van Grembergen weer te geven in de fles”, klinkt het. De gin is intussen ook al beschikbaar in het Delhaize-filiaal in Grembergen, maar Yolien wil geen massaproductie maken. “Dat is zeker niet de bedoeling maar ik wil de regio er hier wel graag kennis mee laten maken”, besluit Yolien. Wie graag zelf een fles Grembergse Blomme bestelt kan dat via de website van Yolien op www.studio-yolien.be.