Yentl op drum en Thalea met basgitaar mee op podium Lotto Arena met Camille: “Spannend, maar ook heel leuk”

Dendermonde/MaldegemWie in de Lotte Arena dit weekend Camille aan het werk ziet, hoort ook twee streekgenoten. Yentl Geerinck (16) uit Dendermonde is drummer van dienst tijdens de show, Thalea Van de Walle (17) uit Maldegem neemt de basgitaar voor haar rekening. “Zo spannend!”, zeggen de meiden. “Maar ook heel leuk.”

Een auditie voor het nummer “Geen Tranen Meer Over” heeft Yentl en Thalea tot op het podium voor de show van Camille in de Lotto Arena gebracht. En dus treden ook zij, net als de populaire popartieste, maar liefst vijf keer op rij op dit weekend. “Die auditie heeft serieus wat in gang gezet”, zeggen de twee meisjes. “We werden geselecteerd en vervolgens speelden we deze zomer mee voor Tien Om Te Zien en de Radio2 Zomerhit. En nu zijn zelfs vijf uitverkochte Lotto Arena’s aan de beurt. Te gek voor woorden.”

Yentl, verknocht aan haar drumstel, en Thalea, gek op gitaar, zijn dan ook dol op muziek. “Ik startte al als kleuter met muzieklessen”, vertelt Yentl. “Daarna trok ik naar de muziekschool. Vier jaar drumlessen had ik er al opzitten, toen ik op dat vlak privélessen begon te nemen.”

Thalea startte haar muziekcarrière met lessen trommel bij de fanfare in Adegem toen ze in het derde leerjaar zat. “Toen ik tien jaar was, startte ik aan de muziekschool en op mijn vijftiende richtte ik een eigen bandje op, Blue Heron”, zegt ze. “Daar gaven we een aantal optredens mee. Maar met Camille op het podium staan overtreft natuurlijk alles.”

De meisjes vinden het fantastische dat ze het na al die lessen tot bij Camille schopten. “Het enige wat ons hiervoor ontbrak was een toffe band om in te spelen”, lacht Yentl. “Maar die hebben we nu dus wel gevonden. Al kunnen we dat haast zelf niet geloven. Ik denk dat het bij de auditie mooi meegenomen was dat we twee jonge meisjes zijn, want ze waren op zoek naar jonge, frisse mensen.”

De optredens met zangeres Camille bevallen de meiden goed. “Al is het wel vermoeiend. Er gingen eerst flink wat repetities aan de show vooraf. En nu spelen we vijf keer op rij”, klinkt het. “Dat is elke keer alles geven. Maar het is zoooo leuk om te doen! De show van Camille zit vol glitter en glamour, fantastisch is dat. Camille is overigens echt heel lief, we werken goed samen. Het is natuurlijk allemaal nieuw voor ons, maar het is wel heel leuk allemaal. We genieten volop. Er mag zeker nog meer van dit komen.”

