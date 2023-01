Wrevel om verdwijnen bankautomaten: stad schrijft naar banken dat voldoende afhaalmogelijkheden gegarandeerd moeten blijven

In ons land verdwijnen geldautomaten aan de lopende band. De vier grootbanken beslisten enkele jaren geleden al om samen enkel nog neutrale cashpunten uit te baten. Tegen 2025 willen ze er zo 2.200 overhouden, in plaats van de 5.500 bankautomaten die er vorig jaar nog waren. En dat laat zich ook voelen in Dendermonde. “Zo is in Baasrode de enige nog overgebleven bankautomaat nog maar net gevuld en al even snel weer leeg omdat hier geen andere mogelijkheden zijn om cash geld af te halen”, schetste N-VA-gemeenteraadslid Bart Claes tijdens de jongste gemeenteraad. “Maar ook in bijvoorbeeld Grembergen en Oudegem zitten bewoners met eenzelfde probleem. Terwijl mensen toch nog duidelijk behoefte hebben aan cash geld, sluiten banken hun afhaalpunten. We moeten daar tegen reageren.”