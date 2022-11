Workshop, lezing, kaarsjes en herdenkingsmoment voor Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag vindt elk jaar op de tweede zondag van december plaats, deze keer op 11 december. Op die dag steken mensen overal ter wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. “Door alle kaarsjes minstens één uur te laten branden, zorgen we voor een golf van licht over de wereld en een warm teken van steun en verbondenheid voor iedereen die een kind herdenkt”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V).

Wie op zondag 11 december een kaarsje wil doen branden, kan er eentje afhalen aan het onthaal van Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan, of in de bibliotheek, aan de Kerkstraat. Het is de bedoeling om de kaarsjes te laten branden aan de voordeur of voor het raam en er een foto van te delen op sociale media met #igdendermonde en op de Facebook-pagina’s van Stad Dendermonde, Opvoedingspunt en De Kroon. Op de twee locaties zijn ook kleurplaten te verkrijgen die kinderen kunnen inkleuren. Per tekening die voor vrijdag 9 december wordt binnengebracht in De Kroon, geeft de stad een bedrag aan het Berrefonds, een organisatie die ouders en familie die een kindje verloren steunt.