Wordt Zuster Gaby bijna 40 jaar na haar mysterieuze verdwijning toch nog gevonden? Speurders graven in tuin vroeger klooster

15 oktober De realisatie van een vierde lokaal dienstencentrum in Dendermonde is een stap dichterbij. Het stadsbestuur ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Parochiale Werken van Oudegem. Resultaat is dat de huidige kleine zaal van het parochiecentrum gesloopt wordt en een nieuwbouw in de plek komt. Een serieuze investering van om en bij de twee miljoen. “Maar elke euro in dit project is wel besteed en zal renderen voor de verenigingen en inwoners van de hele westkant van Dendermonde”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).