Woonpark Notendijk, rustig wonen met uitzicht op de Schelde

Op zoek naar een nieuwe stek in het groen? Dan is woonpark Notendijk in Dendermonde zeker iets voor jou. “Het nieuwbouwproject is gelegen op een uitzonderlijke locatie in de natuur. Ideaal als je helemaal tot rust wilt komen”, aldus Gert Verstuyft van ERA Wonen.

Met meer dan vijftien jaar op de teller is ERA Wonen geen groentje in de vastgoedmarkt. Intussen tellen ze negen kantoren en zijn ze uitgegroeid tot grootste speler in het Waasland en daarbuiten. Ze staan in voor de verkoop en verhuur van residentieel vastgoed en verzorgen van A tot Z de begeleiding bij projectontwikkeling. Tegenwoordig volgen ze ook veel nieuwbouwprojecten op, waarvoor ze zelfs een gespecialiseerd nieuwbouwteam hebben.

Veel lichtinval

Een van die nieuwbouwprojecten is Notendijk. Het project bestaat onder meer uit zes ruime woningen tot 165 vierkante meter. Verder zijn er drie penthouses die bijna even groot zijn en zes luxueuze appartementen met een oppervlakte tot 110 vierkante meter. Bij de appartementen heb je de keuze uit twee of drie slaapkamers. De huizen en de penthouses tellen er standaard drie.

“De woonkamer en keuken vormen telkens een geheel, waardoor alles mooi met elkaar verbonden is. Door de grote raampartijen is er veel lichtinval en krijg je ook een connectie met de buitenruimte”, zegt Gert.

Volledig scherm Het project ligt aan de Schelde. © ERA Wonen

Geweldig uitzicht

En buitenruimte is er zeker voldoende. Zo beschikken zowel de huizen als de appartementen over een tuin en/of terras. “Sommige terrassen zijn zelfs groter dan 50 vierkante meter. Ideaal als je bijvoorbeeld na een drukke werkdag in de buitenlucht wilt ontspannen”, aldus Gert. “Met het geweldige uitzicht op de Schelde kan je niet anders dan helemaal tot rust komen.”

Ook als je van de natuur houdt, is het project de moeite. Als je de deur achter je dichttrekt, zit je namelijk al in het groen. Moet je een langere rit maken? Dan kan je je wagen daarna kwijt op je eigen parkeerplaats of carport.

Groen project

Maar het woonpark Notendijk ligt niet alleen in het groen, het is ook een groen project. “Mede dankzij zonnepanelen en het gebruik van een warmtepomp kunnen we spreken van bijna-energieneutrale woningen en appartementen”, zegt Gert. “En dat is niet alleen goed nieuws voor je energiefactuur, je zal daardoor gedurende 5 jaar ook korting krijgen op je onroerende voorheffing. Bovendien bestaat er ook de mogelijkheid om aan 6% BTW te kopen.”

“Kortom, elk gezin – jong of oud – vindt hier zijn thuis”, aldus Gert nog. “Als je nu koopt, kan je bovendien de afwerking helemaal zelf kiezen. Begin 2024 kan je dan normaal in je nieuwe stek.”

Wil je meer info over woonpark Notendijk in Dendermonde? Neem dan zeker een kijkje op de website van ERA Wonen. Je mag ook altijd contact met hen opnemen. Dat kan door een mail te sturen naar wonen@era.be of te bellen naar het nummer 03 296 37 69.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © ERA Wonen