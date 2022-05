Woning volledig vernield door uitslaande brand, terwijl drie volwassenen en vier kinderen liggen te slapen: “Gelukkig op tijd wakker geworden”

GrembergenIn de Groeneweg in Grembergen is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning volledig in vlammen opgegaan, nadat er brand was ontstaan aan de achterkant van het gebouw. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak en was de schade al enorm. Het gezin dat er woont, is ongedeerd.