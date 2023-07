Wist je dat... Dendermonde vroeger een burcht op een eiland had? Ontdek opmerkelijke geschiedenis van stad in nieuwe podcast

Gino richt EV-Shop op: “Sneller elektri­sche wagens leveren”

Sneller een elektrische wagen leveren dan de traditionele dealers in ons land. Dat is de ambitie van Gino Heireman (32). Hij richtte daarvoor EV-Shop op en vestigde zich in de nieuwe KMO-zone aan de Mechelsesteenweg in Dendermonde. En zorgt ook voor een primeur: “We zijn de eerste in België die een batterij-certificaat kunnen meegeven bij aankoop van een tweedehands elektrische wagen”, klinkt het.