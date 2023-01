Winter Wonder Sas zorgt voor mooie opbrengst voor het goede doel

Dansvereniging GymMAX Dance uit Dendermonde en horecazaak Bar Proef zorgden tijdens de kerstvakantie drie avonden op rij voor dans, lichtspektakel en DJ-sets. Decor voor Winter Wonder Sas was de omgeving van het Sas in Dendermonde. Het evenement moest geld in het laatje brengen voor het goede doel. “En dat deed het ook”, zegt Danny Verneirt van Gymmax Dance. “Zo kunnen we twee cheques van 1.762 euro uitdelen. We steunen daarmee de Borstkliniek Dendermonde en het Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent.”