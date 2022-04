Win tribunekaarten voor het Ros Beiaard op de Grote Markt

De actie start volgende week en loopt tot 13 mei, vlak voor de Ros Beiaardommegang uit gaat. Bij heel wat handelaars in Dendermonde en ook bij ondernemers kan je krasloten krijgen. Elke handelaar of ondernemers kiest voor zichzelf onder welke voorwaarden de krasloten gegeven worden. Deelnemende handelaars engageren zich om tijdens de actie de winkeletalage of -vitrine aan te kleden in het thema Ros Beiaard.

Als bij het krassen het woordje ‘Beiaard’ verschijnt kan je weten of je een prijs hebt gewonnen en een Ros Beiaardproduct krijgt. Met elk kraslot, of het nu een winnend of verliezend is, maak je kans op de fantastische hoofdprijs: twee kaarten op de tribune van de Grote Markt met een lunch in de abdij. De trekking van deze wedstrijd vindt plaats op vrijdag 20 mei.