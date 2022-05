Wilhelmijntje mag honderd kaarsjes uitblazen: “Te danken aan veel wandelen en positief denken”

Honderd kaarsjes staan er op de verjaardagstaart voor Wilhelmijntje Stolk, die in Nederland geboren werd op 6 mei 1922. In 1953 huwde ze met Fred Koordes. “Kinderen kregen we niet, maar ik zorgde vaak voor mijn nichtje Anya, de dochter van mijn broer”, vertelt ze. “Ik was ook kindermeisje bij een welgestelde familie. Later hadden mijn man en ik onze eigen drogisterij. Toen we 75 jaar waren, zijn we verhuisd naar Luxemburg, waar we een eigen woning bouwden. In 2001 werd ik jammer genoeg weduwe.”