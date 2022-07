Wijnthousiast doet zomers wijn proeven

Steven Aelbrecht en Els Van Esbroeck, uitbaters van restaurant Huis van Cleophas in Sint-Gillis-Dendermonde, stampten een paar jaar geleden de wijnshop Wijnthousiast uit de grond. Daarmee organiseren ze nu een “Summer Tasting”. Die is aan een tweede editie toe. Op zondag 10 juli kunnen liefhebbers allerlei wijnen proeven in de tuin van Dijk 92 in Dendermonde.

Van 11.30 uur tot 14 uur staat eerst een “Sunday Wine Pairing Lunch” op het programma. Hiervoor is het nodig om vooraf in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Van 14 tot 19 uur volgt een “Summer Tasting” waar liefhebbers verschillende wijntjes kunnen uitproberen. Daarvoor is het niet nodig om vooraf in te schrijven. “Er zijn veel nieuwe wijntjes te proeven, er is een verrassend Belgisch domein aanwezig, en ook fingerrood, bar en kinderanimatie zijn voorzien”, klinkt het.