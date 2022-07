Wielrenner naar ziekenhuis na zware botsing tegen geparkeerd voertuig

Dendermonde Groendaken en zonnepane­len voor kabouter­huis­jes Tikipad: “Wat kabouters kunnen, kunnen wij ook”

De kabouterhuisjes langs het Tikipad in het Kalendijkgebied in Dendermonde hebben voortaan een groendak of zonnepanelen. Het Dendermondse stadsbestuur wil hiermee sensibiliseren voor het klimaat. “Wat kabouters kunnen, kunnen wij ook”, lachen schepenen Leen Dierick (CD&V) en Lien Verwaeren (CD&V).

11 juli