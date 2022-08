Wie wordt meter of peter van een bladkorf?

DendermondeDe zomer is nog volop bezig, maar in Dendermonde kijken ze ook al wat vooruit naar het najaar. Het stadsbestuur wil dan opnieuw bladkorven in straten zetten. Voor dit initiatief is de stad op zoek naar inwoners die meter of peter willen zijn van een bladkorf.

Omdat verwacht wordt dat bewoners het voetpad voor hun huis proper houden, stelt het stadsbestuur in de herfst bladkorven ter beschikking waar afgevallen bladeren op openbaar domein in verzameld kunnen worden. Via een overeenkomst met een firma worden die bladkorven tijdens de herfstperiode vier keer leeg gemaakt.

Voorwaarde daarvoor is wel dat er enkel bladeren in de korf zitten. “Een goed gebruik ervan is dus nodig opdat deze leeggemaakt worden” zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Daarom doen we beroep op meters of peters die daar wat toezicht op willen houden.”

Elk jaar zoekt de stad dus inwoners die peter of meter willen zijn van een bladkorf in hun straat. Wie graag een bladkorf in de straat laat plaatsen, kan een aanvraag indienen tot vrijdag 23 september. De peters en meters staan in voor het informeren en sensibiliseren van de buurt en controle van de korf.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst Groenbeleid en Landbouw. Info: 052/25.11.25 of via groenbeleid@dendermonde.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.