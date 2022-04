Wie wint quiz De Slimste Straat en krijgt allerlaatste tribunekaarten voor Ros Beiaardommegang?

De slimste straat van Dendermonde wordt gezocht op zaterdag 14 mei. Via een recreatieve quiz kunnen inwoners uit Dendermonde strijden om die eer. Ploegen moeten bestaan uit minimaal twee personen die gedomicilieerd zijn in de desbetreffende straat. Inschrijven als werknemers van een bedrijf of leden van een vereniging kan ook. Dan telt de locatie van het bedrijf of de vereniging.