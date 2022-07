Wie springt mee? Eindelijk weer Big Jump voor proper water

Big Jump is een jaarlijks Europees initiatief om aandacht te vragen voor proper water in rivieren. Op zondag 10 juli om exact 15 uur springen in tal van landen mensen het water in. Ook Dendermonde doet traditiegetrouw mee. “De Dender stroomde immers ooit door de Dendermondse binnenstad. Via tal van acties trachten we om van de ooit denderende Dender in de binnenstad weer een bruisende rivier vol leven te maken”, klinkt het.