Werken Sint-Ursmarusstraat zorgen voor verkeersinfarct in Kier: “Sluipverkeer en wildparkeren waren al schering en inslag, maar nu is hek helemaal van de dam”

Sint-Gillis-Dendermonde Akkoord over toekomst Hof ter Boonwijk: Broeders van Liefde zorgen voor behoud huidige zorg en plannen op termijn nieuwe zorgcampus

Stadsbestuur en vzw Organisatie Broeders van Liefde, uitbaters van woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde, hebben donderdag een princiepsakkoord over de toekomst van Hof ter Boonwijk ondertekend. De vzw neemt dit rusthuis in Sint-Gillis-Dendermonde over, met behoud van de huidige bedden. Later zal er ook werk gemaakt worden van kinderopvang voor zorgpersoneel en buurtwerking. Bovendien wordt de oprichting van veertig seniorenflats onderzocht. “Dit project zal een mooie meerwaarde opleveren voor de inwoners van Sint-Gillis”, klinkt het.

5 januari