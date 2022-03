Werken in Mevrouw Courtmanspark: straat afgesloten

Een aannemer start op maandag 21 maart in het Mevrouw Courtmanspark. In opdracht van Fluvius worden er vanaf de hoek met de Ouburg tot huisnummer 104 nutsleidingen aangelegd. De werken zullen duren tot 31 maart. In het kader daarvan wordt de rijweg afgesloten. Daardoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Chauffeurs moeten een omleiding volgen. Plaatselijk verkeer kan wel de straat in, maar enkel tot de werfzone. Er geldt ook een plaatselijk parkeerverbod. Fietsers en voetgangers behouden wel een doorgang in de straat.