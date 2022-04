Werken aan nutsleidingen in Fabrieksstraat

Een aannemer zal, in opdracht van nutsmaatschappij Fluvius, tot 6 mei bezig zijn in de Fabrieksstraat om nutsleidingen aan te sluiten. Werklui zijn daarvoor aan de slag in de berm, voetpad, fietspad, parkeerstrook en één rijstrook. Daarvoor geldt een plaatselijk parkeerverbod aan de werfzone. Het doorgaand verkeer kan slechts beurtelings passeren. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.