Wereldvrouwendag in de kijker in Belgica Bis

Wereldvrouwendag op zaterdag 4 maart gaat ook in Dendermonde niet onopgemerkt voorbij. In Belgica Bis zal vanalles te beleven zijn.

“Wereldvrouwendag is een vaste afspraak voor al wie uitkijkt naar uitwisseling, inspiratie en ontmoeting”, zegt Ria Maes, één van de initiatiefnemers in Dendermonde. “Het is een dag om ervaringen en dromen te delen, en onderlinge solidariteit te tonen. Thema dit jaar is ‘vrouw zijn is een uitdaging’. Wij zorgen voor een aangename setting waar Dendermondse dames elkaar kunnen ontmoeten en praten.”

Het evenement op zaterdag 4 maart start om 14 uur met een lezing over Dendermondse vrouwen. Een uurtje later kunnen alle aanwezigen lekkere hapjes met elkaar delen tijdens een potluck. Om 15.25 uur treedt het Wereldkoor op en vanaf 16 uur vinden allerlei creatieve workshops plaats. Tussendoor is er een ruilmarkt met accessoires, sjaals en juwelen en er is ook doorlopend kinderanimatie voorzien. Het slotmoment om 17 uur wordt opgeluisterd door het Wereldkoor.

Iedereen is welkom in Belgica Bis, aan de Kerkstraat 115 in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 0468/16.14.42 of via rietje.maes@hotmail.com.

