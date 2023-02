WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Dendermonde

Ongenoegen over aanpak verhuis volleyball­club VCO naar sporthal Sint-Gil­lis: “Getuige van gebrekkig sportbe­leid”

“Een gebrek aan sportbeleid” en “Het stadsbestuur heeft nog veel werk aan waar ze zelf altijd de mond van vol heeft: participatie.” De oppositie was tijdens de jongste gemeenteraad scherp voor schepen Lien Verwaeren (CD&V) over de aanpak van de stad om de A-ploeg van volleyballclub VCO Oudegem naar de sporthal van Sint-Gillis te verhuizen. Het debat was resultaat van het ongenoegen dat een vijftal sportclubs, goed voor ettelijke honderden Dendermondse sporters, uitten over het dossier.