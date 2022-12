WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Dendermonde vanochtend

Dendermonde Dansers ShaMoDo It laten van zich horen in de winter: “Entertain­ment, wedstrijd en flashmob”

De dansers van de Dendermondse dansgroep ShaMoDo It zitten deze winter niet stil. Zo is er deze week nog een flashmob gepland. “Tussen het studeren door is ShaMoDo It een aangename afwisseling”, klinkt het.

20 december