WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Dendermonde

Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Berlare Nieuwe woonmaat­schap­pij Stek92 is een feit: “Efficiën­ter werken en duidelij­ker voor huurders”

Vijf sociale huisvestingsmaatschappijen vormen er voortaan één: Stek92. De nieuwe woonmaatschappij werd zopas in het Dendermondse stadhuis boven de doopvont gehouden. “Voor wie sociaal wil huren, kopen of verhuren wordt Stek92 dé spil”, zegt voorzitter Jan Pauwels. “Liefst 4.000 sociale woningen hebben we in beheer.”

12 december