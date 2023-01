WEERBERICHT: Vanochtend kans op bewolking in Dendermonde

Baasrode/Dendermonde Weer volop afbraakwer­ken aan woningen in Briel, tot ongenoegen van omwonenden: “Veel geld aan sloopwer­ken voor een project op losse schroeven”

Er zijn opnieuw afbraakwerken aan woningen in de Briel in Baasrode gestart. Die kaderen in de toekomstplannen van de overheid om het gebied om te vormen tot een watergebonden industrieterrein, ondanks protest van buurtbewoners. “Van de woonstraat Briel blijft stilaan niets meer over en over de toekomst is het ondertussen oorverdovend stil”, uiten omwonenden hun ongenoegen.

22 januari