WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolking in Dendermonde

Schoonaarde Caravan van zwerver die al maanden verkeerd geparkeerd stond, gaat in vlammen op

Op de Schoonaardebaan in Schoonaarde is dinsdagavond een caravan volledig in vlammen opgegaan. Het voertuig stond daar al een tijd illegaal geparkeerd en was eigendom van een zwerver die geen vaste staanplaats had. De man zelf dwaalde in de buurt ergens rond op het moment dat zijn verblijfplaats in lichterlaaie stond.

21 december