WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Dendermonde

Baasrode Auto belandt op dak na botsing met twee geparkeer­de wagens: 86-jarige bestuur­ster naar ziekenhuis

In de Theodoor Vermijlenstraat in Baasrode is een 86-jarige vrouw vrijdagmiddag met haar voertuig op haar dak terechtgekomen. Dit gebeurde nadat ze twee geparkeerde voertuigen aangereden heeft. De vrouw werd lichtgewond en in shock naar het ziekenhuis gebracht.

6 januari