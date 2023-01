WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Dendermonde

Dendermonde Majella en Didier brengen culinair Spanje met La Tienda naar Ros Beiaard­stad: “Hele avond proeven in ongedwon­gen sfeer”

‘Sharing plates’ met culinair lekkers. Daar pakken Majella Nevejans (44) en Didier Pien (43) voortaan mee uit in nieuwe horecazaak La Tienda in hartje Dendermonde. “Inspiratie vonden we in de Spaanse gastrobars”, zegt Didier, wiens passie in de keuken ligt.

23 januari