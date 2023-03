WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Dendermonde

IN BEELD. Ros Beiaard­stad viert weer carnaval: “Groot feest na twee jaar zonder stoet”

Na twee afgelaste edities door corona was het zondag weer carnaval in Dendermonde. In de stad heerste een uitgelaten sfeer omdat de cavalcade weer kon uitgaan. Dendermondse groepen toonden zich van hun beste kant met mooie wagens en kostuums. “Dit is een geslaagde apotheose van maandenlang werk”, klinkt het. Geniet van een zonovergoten carnaval met deze vijftig beelden.