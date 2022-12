WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Dendermonde

Sint-Gillis-Dendermonde Autopsie wijst op geweldda­dig overlijden na familiedra­ma: “Stemt overeen met verklarin­gen van de vader”

De autopsie op de lichamen van de 28-jarige mama en haar 5-jarige zoon die afgelopen weekend om het leven werden gebracht, is afgelopen. Daaruit werd vastgesteld dat het een zeer gewelddadig overlijden was. Beide slachtoffers werden gewurgd. Het parket wil niet meer informatie kwijt over de verdere omstandigheden.

