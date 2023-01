WEERBERICHT. Kans op helder weer in Dendermonde vanochtend

Waasland en Dendermonde Van zelfverde­di­ging tot ukulele spelen: met deze 8 winterwork­shops in het Waasland en Dendermon­de kom jij de koude dagen door

Nu de eindejaarsperiode is gepasseerd, beginnen velen alvast af te tellen naar de zomer. Maar ook in de winter staan er allerlei leuke activiteiten gepland. Zo kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een winterworkshop. Van ukulele spelen in Sint-Niklaas tot zelfverdediging in Lokeren: tussen deze acht winterworkshops in het Waasland en Dendermonde vind je ongetwijfeld voor elk wat wils.

12 januari