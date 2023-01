WEERBERICHT. In Dendermonde zwaarbewolkte ochtend en lichte regen

Dendermonde Boete met uitstel voor bestuurder die al bijna tien jaar lang zonder keuring rijdt

In de politierechtbank in Dendermonde heeft een bestuurder dinsdagochtend een boete gekregen nadat hij al bijna tien jaar zonder keuring aan het rijden was. De man was hiervoor al twee keer eerder hiervoor veroordeeld.

