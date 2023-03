WEERBERICHT. Helder weer in Dendermonde vanochtend

Beervat kantelt in bocht, inhoud komt op straat terecht

In de Jozef De Troetselstraat in Schoonaarde is woensdagmiddag een vat vol met beer gekanteld. De inhoud van het vat kwam ook op straat terecht en in de beken vlakbij. Gewonden vielen er niet, maar er was wel schade aan een gevel van een woning.