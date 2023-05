WEER. Vanochtend redelijk helder weer in Dendermonde

Na jaren van uitstel en vertraging: volgend jaar starten werken aan station van Dendermon­de, zo kondigt NMBS aan

Zou het dan toch? Tijdens haar roadshow voor partners in Oost-Vlaanderen, om haar toekomstplannen uit de doeken te doen, maakte de NMBS zich sterk dat de langverwachte aanpassingswerken aan het station in Dendermonde in 2024 zullen beginnen. Daar wacht men al sinds 2015 op. Een eerste ontwerptekening is vrijgegeven.