WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Dendermonde

BINNENKIJ­KER. Nog meer vintage in Bartist na verhuis: “Hier komt een man tijdens kapbeurt pas echt tot rust”

“Welkom in mijn mancave, waar ik ook wat werk.” Marijn ‘Den Barbier van Dendermonde’ Peelman zegt het lachend als hij klanten in zijn kapperszaak Bartist begroet. Zopas verhuisde hij van zijn vertrouwde stek aan de Vlasmarkt in hartje stad naar het Putteveld in Sint-Gillis-Dendermonde. Met nog meer vintage spullen en upcycling. En veel hout. Wij mochten binnenkijken bij de barbier zoals er geen twee zijn.