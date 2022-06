Weer orgelklanken tijdens zomermaanden

DendermondeEr zullen tijdens de komende zomermaanden weer regelmatig orgelklanken in Dendermonde weerklinken. Cultuurcentrum Belgica plant immers een reeks orgelconcerten in historisch kader.

De concertenreeks is bedoeld om het rijke orgelpatrimonium van Dendermonde in de kijker te zetten. Vanavond, vrijdag 10 juni, is al het eerste orgelconcert aan de beurt. Om 20 uur speelt het Orgeltrio HOT met Berry Van Berkum op orgel, Steven Kamperman op klarinet en saxofoon en Dion Nijland op contrabas, in de Sint-Egidiuskerk in Sint-Gillis-Dendermonde.

Op zondag 24 juli vindt een orgelconcert plaats om 15 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dendermonde. Liefhebbers kunnen er luisteren naar organist Hans-André Stamm en trompettist Martin Schröder. Een maand later, op zondag 21 augustus, verzorgt de Dendermondse organist en stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek een orgelconcert. Hij begeleidt het vocaal ensemble RePresent. Ook dit concert, om 15 uur, vindt plaats in de OLV-kerk.

Op zondag 11 september vindt om 15 uur een orgelconcert door Johan Eyckerman plaats. Dit beluisteren kan in de Sint-Pieters- en Paulusabdij, aan de Vlasmarkt in Dendermonde. Een laatste orgelconcert is gepland op zondag 9 oktober om 15 uur. Katrien Mannaert speelt dan, in samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, in de OLV-kerk.

Toegangskaarten kosten telkens 10 euro: Info: www.ccbelgica.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.