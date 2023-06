WEER. Helder weer in Dendermonde vanochtend

Ismail Y. (33) toont tijdens reconstruc­tie hoe hij zijn zwangere vrouw (28) en hun zoon (5) vermoordde: “Moeder van slachtof­fer huilde toen ze apparte­ment binnenging”

Ismail Y. (33) bracht eind vorig jaar zijn zwangere vrouw Cennet (28) en hun zoontje (5) om het leven. Dinsdagochtend vond de reconstructie plaats in het appartement aan de Werkplaatsstraat in Dendermonde. De man toonde er wat er precies gebeurde op die bewuste vrijdagavond 2 december 2022. “Na de reconstructie mochten de familieleden van Cennet nog even binnen in het appartement. Cennets moeder riep toen om haar dochter, hartverscheurend", zegt haar advocaat Jeroen D’Hondt.