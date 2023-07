WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dendermonde vandaag

Fiesta Aaghem wordt opnieuw tweedaagse: “Fantas­tisch feest voor volwasse­nen en kinderen”

Fiesta Aaghem, het festival van vzw ‘t Pyl in Oudegem, is terug. En het wordt opnieuw een tweedaagse met drie luiken. “Kinderen en volwassenen, en iedereen die graag eens zot doet. Voor iedereen hebben we iets in petto, met heel veel muziek”, klinkt het.