WEER. Bewolkt weer in Dendermonde vanochtend

Brandje in leegstaand gebouw aan oud gemeente­huis, bommetjes die jongeren gooiden mogelijke oorzaak

In de Scheepswerfstraat in Baasrode, in een oud leegstaand gebouw aan het oude gemeentehuis, is zondagavond een brandje uitgebroken aan wat oud materiaal. Mogelijks is de brand ontstaan door wat jongeren die kort voordien bommetjes hadden gegooid, iets wat verschillende buurtbewoners gehoord hebben. De politie is een onderzoek gestart.