Weekendtips voor het Waasland en Dendermonde: van gezinsdag in stedelijke musea tot ontspannen winkelen

1. Dendermondse musea zetten nieuw aanbod in de kijker

De Stedelijke Musea van Dendermonde organiseren op zaterdag 18 juni een Gezinsdag. Het nieuwe aanbod voor families in de musea staat in de kijker. Er zijn die dag drie locaties te bezoeken. Vanaf 13 uur is het Vleeshuismuseum open. Om 14.30 uur vertrekken de deelnemers richting Vlasmarkt, onder begeleiding van de prettig gestoorde fanfare ‘De Vette Pistons’. Aan het standbeeld van Prudens van Duyse vindt een korte pauze met muzikaal intermezzo plaats. Aanwezigen maken daar kennis met het interactief stadsspel ‘Wijze Willem en het Wonder van Drakenmonde’. Tot slot is iedereen vanaf 15.30 uur welkom in het Begijnhofmuseum en het Museum voor Volkskunde, in het Sint-Alexiusbegijnhof aan de Brusselsestraat.

2. Bar Lokal in Lokeren

Volledig scherm De initiatiefnemers achter Bar Lokal: de mannen van Brakfest. © VRAU

Op de terreinen van Landelijke Omheining in de Hillarestraat in Lokeren kan je op zaterdag 18 juni afzakken naar Bar Lokal. Een nieuw initiatief van Brakfest. “We geven lokale ondernemers hun eigen stand waar ze hun product of dienstverlening kunnen promoten”, zegt Brian Troch van Brakfest. “Op Bar Lokal kan je ook genieten van randanimatie, eten en drinken, muziek en ’s avonds de gelegenheid om te dansen.” Voor een ticket betaal je 5 euro. De prijs hiervan gaat integraal naar de deelnemende standhouders. Als bezoeker ontvang je aan de kassa een voucher. Met deze voucher krijg je op Bar Lokal een korting van 5 euro bij één van de standhouders.

3. Kermis in Buggenhout

Volledig scherm © Geert De Rycke

De junimaand staat in Buggenhout traditioneel voor kermis. De kermiskramen zelf zijn op zaterdag 18 en zondag 19 juni open vanaf 14 uur. Op zaterdag wordt er vanaf 16 uur ook een avondmarkt voorzien, in samenwerking met de Buggenhoutse middenstand. Om 19 uur vindt een optreden van coverband Lesco plaats, gevolgd door een afterparty met DJ MovemenT. De optredens zijn gratis. Zowel zaterdag als zondag is er bij brouwerij Bosteels een kermisterras te bezoeken.

4. Boekenmarkt in Sint-Niklaas

Volledig scherm © Geert De Rycke

Wie graag een boek leest en leuke verhalen op de kop wil tikken moet hiervoor in Sint-Niklaas zijn op zondag 19 juni. De bib verkoopt maandelijks in kleine thematische boekenverkopen een deel van de afgevoerde collectie. Deze maand is het fictie voor volwassenen. Ook op de esplanade voor de bib verkopen particuliere verkopers tweedehands- of nieuwe boeken. De boekenmarkt gaat door aan de bib van Sint-Niklaas op het Hendrik Heymansplein van 8.30 tot 12.30 uur.

5. Opendeurweekend in Buggenhoutse brandweerkazerne

Volledig scherm © Geert De Rycke

De nieuwe brandweerkazerne in de Kerkhofstraat in Buggenhout is een modern complex met kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen, vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en een klein buitenterras. De voorgevel springt in het oog door het vele glas. Daarachter bevindt zich de grote voertuigenhal. Wie zelf eens een kijkje wil nemen in de nieuwe kazerne, kan er dit weekend op zaterdag 18 en zondag 19 juni terecht. De brandweer houdt een opendeurweekend en iedereen is welkom om hun nieuwe thuis te komen bewonderen en kennis te maken met de werking van de brandweer.

