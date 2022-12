Weekendtips voor het nieuwjaarsweekend: Kerststallentocht of de beentjes losgooien op Oudejaarsavond

RegioHet weekend staat opnieuw voor de deur, en dit keer is het het allerlaatste weekend van 2022, maar ook het eerste van een nieuw jaar. Wij zetten enkele evenementen voor jullie op een rijtje om het jaar goed af te sluiten, of het nieuwe jaar goed te starten.

Kerststallenfietsroute

VVV Waasmunster lanceert naar aanleiding van de kerstperiode opnieuw een kerststallenfietsroute. Langs de niet bewegwijzerde fietsroute komen deelnemers verschillende kerststallen tegen die opgesteld zijn door de inwoners of verenigingen van Waasmunster. Het traject kan op gelijk welk punt begonnen worden en is ongeveer 24 kilometer lang. “Plaats het nummer van de detailfoto’s bij de juiste plaats van de kerststal in het fotozoektochtformulier en maak kans op een leuke prijs”, klinkt het. http://www.vvvwaasmunster.be/2022/12/16/nieuw-kerststallenfietsroute/

Met een knal het nieuwe jaar in

De Casino Concertzaal presenteert op oudjaar opnieuw een knaller van een Big Bang in het volledige complex, met een line-up die je doorheen de lichtjaren van de beste muziek katapulteert. In de Grand Universe (concertzaal) nemen muzikanten als Jeroen Delodder (Studio Brussel) en Nadiem Shah (Studio Brussel / N.E.W.S.) jullie mee door hun galaxie van technostampers, rave anthems en dirty disco. Flavour Drop (Studio Brussel) wekt energetische velden op met zijn eclectische en tropische mixen die bol staan van verrassende gitaarklassiekers, drum’n’bass skankers en knetterende club classics. DC-resident J&S, Dubsound en Lenny Lovelace staat dan weer bekend om hun zweterige tunes, uplifting beats, vergeten dancefloorfillers en de nieuwste hits. In de Warp Hole (C L U B Casino) staan wereldkampioen turntablist Dysfunkshunal (Killa Tactics), Unregular (Cheescake / Tagmag) en resident DJ Baltazar klaar om jullie naar een ander universum te lanceren. Alle info op https://decasino.be/concert/big-bang-2023/

Retrofuif in oktoberhallen

Ook in de oktoberhallen kan je het oude jaar goed afsluiten met een stevige retrofeestje. Beleef de meest spectaculaire oudejaarsavond op zaterdag 31 december 2022 in Oktoberhallen Wieze met de Mega Retro New Year’s evening.

Dranken zijn all-in de hele nacht lang: bier & frisdrank, wijn en cava, cocktails (Bacardi cola, Vodka Red Bull, Gin Tonic, NYE House Cocktail). Er zal ook een spectaculaire licht en lasershow zijn die georganiseerd wordt. Kom je van in het begin dan betaal je 50 euro, nadien betaal je 63 euro en de laatste uren betaal je 70 euro. Artiesten zoals DJ FRANK, DJ Wout, Jan Vervloet, Bart Reeves en vele anderen zullen aanwezig zijn om er een geslaagd feest van te maken.

Stuikfuif in Grembergen

Een jarenlange traditie in Grembergen is de Stuikfuif op Oudejaarsavond. Ook dit jaar is het feestje van de partij en kan je er vanaf 00.30 uur terecht tot de vroege uurtjes. Het feest gaat door in de Rootjensweg en beloofd opnieuw een schot in de roos te worden. Bij het binnenkomen moet je je identiteitskaart tonen dat je ouder bent dan 16 jaar.

Chiro Don Bosco die het organiseert heeft ook voor een goede line-up gezorgd. Kaarten zijn nog verkrijgbaar aan de kassa. Alle info kan je vinden op https://www.facebook.com/STUIKFUIF/

Bar koud met warm hart

Wie het nieuwe jaar met vrienden of familie goed wil inzetten kan hiervoor ook terecht in Sinaai-Waas. Evygoesnature organiseert daar ook op 1 januari een marktje waar iedereen welkom is. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen en te genieten van een winters hapje en drankje. Dit gaat door in de Zwaanaardestraat 58 in Sinaai-Waas in Sint-Niklaas. Je kan er op zondag terecht van 15 uur tot 21.00 uur ‘s avonds. Meer info kan je vinden op http://www.evygoesnature.be.

