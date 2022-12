Weekendtips voor het nieuwjaarsweekend: kerststallentocht of beentjes losgooien op oudejaar

Grembergen Zin in leuke kerstfoto? Buurtpunt zet fotobooth in portiek oude pastorie

Inspiratie nodig voor nog een leuke kerstfoto? Of zin in een originele herinnering aan deze eindejaarsperiode? De fotobooth die het Inclusief Buurtpunt in Grembergen voorziet, kan de oplossing bieden.

19 december