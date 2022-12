WEEKENDTIPS: middernachtmis of genieten van ijspiste: ook in kerstweekend hoef je niet thuis te blijven in het Waasland of Dendermonde

Volleybal liga A Fien Callens en VC Oudegem grijpen koppositie in de vrouwenli­ga: “In België kan een achter­stand overbrugd worden, internatio­naal is dat amper mogelijk”

Het was een rare week voor VC Oudegem. Donderdag werden de speelsters in Spanje krachtig afgestopt door Socuellamos in de CEV Cup en moesten ze een forse 3-0-nederlaag incasseren. Zaterdag volgde het herstel in Antwerpen en kijk, het team van Fien Calles staat na de 1-3-winst plotseling aan de leiding van de Belgische competitie. Geen dubbel gevoel bij Oudegem, maar wel een realistisch kijk op de internationale evolutie in deze sport.

19 december