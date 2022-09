Week van het Hart: Cato informeert over vaataandoeningen

Cato zorgt voor opvang, begeleiding en informeren van hartpatiënten. Tijdens de Week van het Hart organiseert de vzw telkens informatiesessies rond een relevant thema. Dit jaar vindt een avond rond “perifeer vaatlijden” plaats. Dat is een vernauwing of afsluiting in de slagader naar het been, veroorzaakt door slagaderverkalking en waardoor er minder bloed naar de benen stroomt. Arts Joren Callaert, chirurg vaatheelkunde verbonden aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde, komt hierover de nodige uitleg geven. Geïnteresseerden kunnen op vrijdag 30 september terecht in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis, aan de Grote Markt in Dendermonde. De infoavond start om 19.30 uur. Nadien kan er nog nagepraat worden bij een hapje en drankje.