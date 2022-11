Week van het Afvalteam vraagt respect voor huisvuilophalers: “Elke week marathon in de benen”

DendermondeVlaanderen is toe aan de Week van het Afvalteam. De campagne vraagt meer respect voor vuilnisophalers en containerparkwachters. Dinsdagochtend ondervonden Verko-voorzitter Dirk Abbeloos en gemeenteraadslid Nele Cleemput in Dendermonde alvast welke topsport de “vuilnismannen” elke dag leveren. Ze gingen mee op ophaalronde.

De Week van het Afvalteam is dit jaar aan de zevende editie toe. Iedereen wordt dan opgeroepen om de vuilniswerkers aan te moedigen en een hart onder de riem te steken. Ook afvalintercommunal Verko zet mee in op de campagneweek om respect te vragen voor wie actief is in de afvalsector.

Dit jaar staat de editie helemaal in het teken van de sportieve prestaties die de afvalteams elke dag leveren. “Uit onderzoek is gebleken dat afvalophalers dagelijks meer dan 10 kilometer afleggen. Dat zijn per week 66.000 stappen en dit zowel op koude winterdagen als bij tropische temperaturen in de zomer”, zegt Verko-directeur Peter De Leeuw. “Eens supporteren voor onze ophalers, een compliment geven, de duim opsteken of een aanmoedigingssticker kleven op de vuilniszakken is dus zeker op zijn plaats.”

Om de campagne in de kijker te zetten, trokken Verko-voorzitter Dirk Abbeloos en ondervoorzitter Nele Cleemput dinsdagochtend mee op ophaalronde. Abbeloos nam Dendermonde-centrum voor zijn rekening, Cleemput was in Schoonaarde aan de slag. “Het is ons zeker duidelijk geworden dat afvalophalers echte topsporters zijn”, zegt Cleemput. “Ze leggen niet alleen elke dag meer dan elf kilometer, of in een week meer dan een marathon, af, ondertussen heffen ze ook nog eens veel gewicht en tillen ze honderden kilo’s afval. Dat dat zwaar werk is, hebben we nu zelf aan den lijve ondervonden. De conclusie is duidelijk: wat het afvalteam presteert, is een heel straffe prestatie.”

De Week van het Afvalteam loopt tot en met 20 november. In die periode kan iedereen zijn waardering tonen aan afvalophalers en wachters in de containerparken. De aanmoedigingsstickers daarvoor zijn verkrijgbaar in onder andere het gemeentehuis, het administratief centrum, het cultureel centrum en de bibliotheek.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.