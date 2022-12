Webshop Sal e Pimenta gooit deuren open met proeverij

Sal e Pimenta werd in 2021 opgericht door Lien Van den Broeck en Jan Pannecoeck. Hun voorliefde voor reizen en lekker eten goten ze in een webshop met zuiderse producten. “Denk aan handgeschepte flor de sal, verschillende olijfolieën en de enige echte rijst om paella te maken”, zegt Lien. “Ons aanbod is bewust niet te groot, omdat we elke leverancier ter plekke willen bezoeken om zo de kwaliteit van onze producten te garanderen.”

Op zaterdag 10 en zondag 11 december vindt een opendeurweekend van de webshop plaats. “Dan kunnen mensen fysiek kennis maken met onze producten”, zegt Jan. “Door olijfolie te proeven merk je bijvoorbeeld snel de variëteiten in smaak en textuur op. We geven ook graag advies op maat voor wie graag in de keuken staat. En we hebben ook enkele kerstpakketten in de aanbieding.”