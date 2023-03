Waterlek in Sint-Jacobsstraat, straat volledig afgesloten

Vogelgriep vastge­steld in Baardegem: ook maatrege­len voor pluimvee­hou­ders in Lebbeke

Eigenaars van pluimvee en vogels in Lebbeke moeten een aantal maatregelen nemen voor hun dieren. Dat komt omdat er vogelgriep is vastgesteld in een pluimveebedrijf in het Aaltserse Baardegem.