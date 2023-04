VZW Scheepvaartmuseum brengt met ‘Rosalie’ eigen biertje in omloop: “Met verkoop renovatie van onze botter verderzetten”

Op zoek naar het geheim van de beroemde Wycam’s borstbol­len: “Een unieke smaak, en toch bestaat onze snoep maar uit twee ingrediën­ten”

Iedereen kent ze van in de snoepkast bij oma, die ze liefdevol aanbiedt als je een hoest of keelpijn hebt. Maar weinigen kennen het bijzondere verhaal achter de nostalgische borstbollen van Wycam’s, laat staan het geheim erachter. Thomas (29) en Ellen (30) Thijs hebben met Confiserie Thijs uit Sint-Niklaas al acht jaar een patent op de zoethouder. Met een receptenreeks mikken ze nu ook volop op een jonger en hip publiek. “De kok van tweesterrenrestaurant Bartholomeus en ‘Would Be Chef’ Sven Ornelis staan met een blik Wycam’s achter het fornuis.”